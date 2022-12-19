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  • Билялетдинов: «Зенит» – не уровень Паредеса. Ему повезло перейти в «ПСЖ» к Месси и Мбаппе»

Билялетдинов: «Зенит» – не уровень Паредеса. Ему повезло перейти в «ПСЖ» к Месси и Мбаппе»

19 декабря 2022, 18:56
10

Экс-футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил выступление экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса на ЧМ-2022.

«Почему такие хорошие игроки не могут полностью раскрыться в РПЛ? Проблема в нашей лиге, в командах. Приезжают люди, которые должны в нашей стране феериить, показывать класс. Но они быстро свыкаются с российским тренировочным процессом и играют с ребятами не самого высокого уровня.

Давайте говорить откровенно, «Зенит» – не уровень Паредеса. Есть два варианта – либо человек выстреливает и едет куда-то дальше, либо остается на этом же уровне. При всем уважении, в «Зените» нет Месси и Мбаппе. Леандро повезло, что он перешел в топ-клуб, играет с лучшими игроками и в итоге вырос в чемпиона мира.

В РПЛ пока нет команд уровня «ПСЖ», поэтому все хотят попробовать себя в Европе, стремятся развиваться и уехать туда, где партнеры сильнее, а команды более квалифицированные», – сказал Билялетдинов.

  • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022.
  • Паредес вышел на замену.
  • Он играл за «Зенит» с 2017 по 2019-й год.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Аргентина Зенит Билялетдинов Динияр Паредес Леандро
Комментарии (10)
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matvei_72
1671466160
А что Паредес показал на чемпионате мира? ничего...Что он в Зените показал -ничего...Профессионал покажет свой уровень везде где бы он не играл в Африке, Японии или Зените...
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nemolod
1671467345
РПЛ для легионеров давно стала шабашкой,где можно срубить немало денег,особо не надрываясь! Если б не длинные холода весной и осенью,то их сюда приехало бы больше чем гастербайтеров со Средней Азии!
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raritet
1671467471
Я бы сказал что Паредес -не уровень Зенита. И о чем тут речь. Само собой о том, что футболисты продают свой талант клубам: на тот период он был игроком Зенита и знаете, не сказать что чем-то запомнился, как например Халк, Красич, Вагнер Лав...хороший опорник, уровня Денисова и не более того.
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GoldPlayFIFARus9
1671470091
Чё он несёт, когда Паредеса продали за 45 лямов, там не было никакого Месси
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Zubo
1671472851
Неправда, Паредес - воспитанник Зенита ! Он получил бесценный опыт на берегах Невы и продемонстрировал его в финале
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neveldomha
1671473892
Паредес это уровень костолома. Хоккеист из него неплохой бы получился. А футболист он так себе. Уж точно не наследие Диего Симеоне.
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Zubo
1671474431
И взяли Паредеса потомучто он хорошо зарекомендовал себя в Зените , Зенит - чемпион и Паредес-Чемпион
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