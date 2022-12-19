Билялетдинов: «Зенит» – не уровень Паредеса. Ему повезло перейти в «ПСЖ» к Месси и Мбаппе»

Экс-футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил выступление экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса на ЧМ-2022.

«Почему такие хорошие игроки не могут полностью раскрыться в РПЛ? Проблема в нашей лиге, в командах. Приезжают люди, которые должны в нашей стране феериить, показывать класс. Но они быстро свыкаются с российским тренировочным процессом и играют с ребятами не самого высокого уровня.

Давайте говорить откровенно, «Зенит» – не уровень Паредеса. Есть два варианта – либо человек выстреливает и едет куда-то дальше, либо остается на этом же уровне. При всем уважении, в «Зените» нет Месси и Мбаппе. Леандро повезло, что он перешел в топ-клуб, играет с лучшими игроками и в итоге вырос в чемпиона мира.

В РПЛ пока нет команд уровня «ПСЖ», поэтому все хотят попробовать себя в Европе, стремятся развиваться и уехать туда, где партнеры сильнее, а команды более квалифицированные», – сказал Билялетдинов.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022.

Паредес вышел на замену.

Он играл за «Зенит» с 2017 по 2019-й год.

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