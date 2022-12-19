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    Сестра Роналду: «Худший чемпионат мира в истории, но отличный финал. Поздравляю Аргентину»

    Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Худший чемпионат мира за все времена.

    К счастью, он подарил нам отличный финал. Ну и матч! Поздравляю Аргентину», – написала Авейру в соцсетях.

    • Аргентина впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира.
    • Лионель Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2487

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Катар не виноват,что твой братишка обоср...я. Месси заслужил и заработал свой титул.

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      Рейтинг: +1746

      jek718875 > АЛЕКС 58 29 минут назад

      Обоср...я? это же Роналдо,обкакался...

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      Рейтинг: +1444

      Mariner > jek718875 10 минут назад

      Причём розовыми бабочкамииии!!! Девочки только этим какают! )))

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