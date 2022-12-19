Сестра Роналду: «Худший чемпионат мира в истории, но отличный финал. Поздравляю Аргентину»

Катар не виноват,что твой братишка обоср...я. Месси заслужил и заработал свой титул.
Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.
«Худший чемпионат мира за все времена.
К счастью, он подарил нам отличный финал. Ну и матч! Поздравляю Аргентину», – написала Авейру в соцсетях.
- Аргентина впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира.
- Лионель Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
- Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
- 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
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