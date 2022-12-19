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    Мартинес: «Франция сравняла с двух сраных ударов, а потом им дали еще один пенальти. Слава богу, я сделал свое дело»

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Аргентина страдала. Франция сравняла с двух сраных ударов, а потом им дали еще один пенальти, который они забили. Слава богу, что я потом сделал свое дело. Я об этом мечтал.

    Я мечтал о таком чемпионате мира, но его могло и не быть. Во время серии пенальти я был спокоен», – сказал Мартинес.

    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • Основное и дополнительное время завершилось ничьей 3:3
    • Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.
    • По ходу турнира он выиграл 2 серии пенальти.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +812

      SLADE2019 4 минуты назад

      Поведение аргентинцев, а также их животные высказывания, просто заставляют нормальных болельщиков в дальнейшем болеть против них.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18115

      житель СПб 22 минуты назад

      Очень большой молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3791

      serppion 35 минут назад

      Эмилиано Мартинес имеет право говорить подобную хрень. Он победитель.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1247

      Taps 44 минуты назад

      Белые замочили не.гров ...
      Гейропа усё.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      dragoon000320 > Taps 38 минут назад

      ну ты и фашист, мочить надо таких конченых как ты а не н е г р о в

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1438

      elessar arnor > Taps 19 минут назад

      готовь дрова, пи д рил ла русская

      1
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