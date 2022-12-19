Мартинес: «Франция сравняла с двух сраных ударов, а потом им дали еще один пенальти. Слава богу, я сделал свое дело»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Францией в финале ЧМ-2022.

«Аргентина страдала. Франция сравняла с двух сраных ударов, а потом им дали еще один пенальти, который они забили. Слава богу, что я потом сделал свое дело. Я об этом мечтал.

Я мечтал о таком чемпионате мира, но его могло и не быть. Во время серии пенальти я был спокоен», – сказал Мартинес.

Аргентина победила в серии пенальти.

Основное и дополнительное время завершилось ничьей 3:3

Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира-2022.

По ходу турнира он выиграл 2 серии пенальти.

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