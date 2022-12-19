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    Анчелотти высказался о карьере Роналду после победы Месси на ЧМ-2022

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарии по поводу победы сборной Аргентины на чемпионате мира.

    «Месси завершает карьеру победой на ЧМ. Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера.

    Это соперничество мотивировало их обоих. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира», – сказал Анчелотти.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: Il Napolista

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18115

      житель СПб 18 минут назад

      Оба выдающиеся. Здесь Месси повезло больше - и он в полной мере этим воспользовался.

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      Рейтинг: +2060

      Maxi_7 20 минут назад

      Глобально в этом противостоянии ничего не поменялось. Да, Месси все эти последние годы тащили за уши как только могли, чтобы он обошёл Роналду и по ЗМ, вручая ему липовые награды, которые он не заслуживал в эти последние годы, и даже на этом чм Аргентину также тащили до финала, чтобы сделать хайповое событие, о котором кричал на каждом углу каждый второй инвалид, в новостных сводках только и слышалось: "Хоть бы Лео Месси выиграл чм".
      Вот только все турниры национальных сборных - это жуткий рандом, игрок в сборной по сути никак не может влиять на свою судьбу - повезёт с командой и поколением - есть шансы на победу, нет, так будь ты Роналду с Месси, Марадоной и Пеле в одном флаконе по таланту - с Гондурасом ты ничего не выиграешь... сколько

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      Рейтинг: +2060

      Maxi_7 > Maxi_7 18 минут назад

      ... сколько классных игроков просто пропустили этот чм просто потому, что сборные их полные днища - Холланд, Салах и другие... неужели в отсутствии таких классных игроков можно говорить, что этот турнир самый главный и справедливый? Взять того же критикуемого Роберта Левандовски - он центральный нападающий, его задача - мастерски замыкать передачи в штрафной, но как он может это делать, если уровень партнёров по сборной ему не позволяет этого делать каждый такой турнир - до него просто не доходит мяч. Тоже самое касается и Португалии с Роналду, где вроде бы были классные игроки, но мяч до Криштиану просто тупо не доставляли, потому как команда состоит из игроков принципиально разных команд, которые играют в клубах в разный футбол, оттого не

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      Рейтинг: +2060

      Maxi_7 > Maxi_7 17 минут назад

      ... не понимали друг друга на поле. Взять того же Кевина Де Брюйне - неужели он хуже Месси, только потому, что у него в команде был срач и скандалы весь турнир?
      Я столько раз уже говорил и буду повторять, что главные достижения в карьере игрока есть и будут только на клубном уровне, где игрок может сам вершить свою судьбу - решать в какой клуб ему переходить, тем самым выбирая общий вектор развития клуба, стиль игры команды, тренера и партнёров по команде - всё то, чего нельзя сделать в сборной. И по этому показателю Криштиану был есть и останется величайшим, потому как он выигрывал ЛЧ( настоящий чемпионат мира) 3 раза подряд и он действующий рекордсмен по забитым голам в этом турнире, в отличие от Лео Месси... мы все уже забыли как он обте

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      Рейтинг: +2060

      Maxi_7 > Maxi_7 15 минут назад

      ... обтекал 7 лет подряд, безвольно вылетая с Барсой и ПСЖ на разных стадиях этого турнира... посмотрим ещё что он покажет в этом году, но последние годы в главном турнире для всех футболистов, где топ игроки соперничают НА РАВНЫХ он показывал крайне мало для того, чтобы его называли "живым богом"...
      Нужно сказать, что при этом я не умоляю заслуг Лео, он для меня величайший игрок, наравне с Роналду, хоть второй мне и импонирует самую малость больше и то просто по человеческим качествам, а всё написанное мной выше касательно Лео не имело цели как-то принизить его достоинства или унизить его самого, а просто показать, что чм - это явно не показатель ничего в плане величия игрока, так, фановый турнирчик. Лео был бы великим игроком вне зависи

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      Рейтинг: +2060

      Maxi_7 > Maxi_7 15 минут назад

      ...зависимости от того - выиграл бы он чм или нет, как и Роналду, как и любой другой игрок, который родится в будущем, возможно не в подходящей для победы в этом турнире стране.

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      Рейтинг: +1551

      koli4ka 21 минуту назад

      со старым аксакалом не поспоришь, всё по делу сказал...ни убавить, ни прибавить.

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      Рейтинг: +23791

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Криштиану переиграл Месси наголову по человеческим качествам! Этот приз никогда не достанется Месси.

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