Анчелотти высказался о карьере Роналду после победы Месси на ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарии по поводу победы сборной Аргентины на чемпионате мира.

«Месси завершает карьеру победой на ЧМ. Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера.

Это соперничество мотивировало их обоих. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира», – сказал Анчелотти.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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