Экс-судья Итурральде оценил работу Марциняка в финале ЧМ-2022

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес похвалил судейскую бригаду Шимона Марциняка за финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Превосходно. Впечатляющее судейство в финале.

Пенальти на Ди Марии? Он был глупейшим. Дембеле сделал скрытую подножку. Если бежать позади того, кто находится очень близко, – в такой ситуации тот, кто впереди, наверняка запнется о ноги того, кто сзади», – сказал Итурральде.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Марциняк назначил 3 пенальти: 1 – в пользу аргентинцев, 2 – в пользу французов.

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