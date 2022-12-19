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    Экс-судья Итурральде оценил работу Марциняка в финале ЧМ-2022

    Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес похвалил судейскую бригаду Шимона Марциняка за финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Превосходно. Впечатляющее судейство в финале.

    Пенальти на Ди Марии? Он был глупейшим. Дембеле сделал скрытую подножку. Если бежать позади того, кто находится очень близко, – в такой ситуации тот, кто впереди, наверняка запнется о ноги того, кто сзади», – сказал Итурральде.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Марциняк назначил 3 пенальти: 1 – в пользу аргентинцев, 2 – в пользу французов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99295

      zigbert 44 минуты назад

      Больших претензий к арбитру нет. Можно сказать что Марциняк со своей работой справился.

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