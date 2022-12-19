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    Дешам отказался комментировать свое будущее в сборной Франции

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не смог ответить, останется ли он на своем посту.

    «Даже если бы все прошло хорошо, я бы сейчас не дал ответа.

    Сборная Франции превыше всего. Я встречусь с президентом федерации в начале года, как и планировалось, а там будет видно.

    Сегодня я не хочу об этом говорить», – сказал Дешам.

    • Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине по пенальти.
    • Контракт Дешама истекает 31 декабря.
    • Он возгалвляет сборную с лета 2012 года.

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    Источник: RMC Sport

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