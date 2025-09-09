Названа команда, которую должен возглавить Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готовится к тому, чтобы возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2026.

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло пока не хочет торопить события и объявлять о назначении.

Сообщается, что Зидан следит за Лигой 1 и просматривает матчи в европейском футболе. Он делает много заметок и уже имеет идеи по поводу будущей игры сборной Франции.

53-летний Зидан находится без работы с конца мая 2021 года, после ухода с поста главного тренера «Реала».