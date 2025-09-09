Названа команда, которую должен возглавить Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готовится к тому, чтобы возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2026.
Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло пока не хочет торопить события и объявлять о назначении.
Сообщается, что Зидан следит за Лигой 1 и просматривает матчи в европейском футболе. Он делает много заметок и уже имеет идеи по поводу будущей игры сборной Франции.
53-летний Зидан находится без работы с конца мая 2021 года, после ухода с поста главного тренера «Реала».
- Главный тренер сборной Франции 56-летний Дидье Дешам в январе объявил, что оставит свой пост по окончании ЧМ-2026.
- Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет видеть Зидана на посту главного тренера после отставки Жозе Моуринью в конце августа.
Источник: L'Equipe