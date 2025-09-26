Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил победу на ЧМ-2018 в России.

«Лучший момент в карьере тренера? В футболе нет ничего лучше, чем выиграть чемпионат мира. У меня была привилегия: я выиграл и как футболист, и как тренер – не так давно в России. Нет ничего лучше в футболе. Это самые сильные моменты», – сказал Дешам.