Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией

Сегодня, 19:50

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил победу на ЧМ-2018 в России.

«Лучший момент в карьере тренера? В футболе нет ничего лучше, чем выиграть чемпионат мира. У меня была привилегия: я выиграл и как футболист, и как тренер – не так давно в России. Нет ничего лучше в футболе. Это самые сильные моменты», – сказал Дешам.

  • Дешам в январе объявил, что оставит свой пост по окончании ЧМ-2026.
  • Дидье в сборной с 2012 года.
  • Его должен заменить Зинедин Зидан.

Еще по теме:
Названа команда, которую должен возглавить Зидан 1
Зидан сменит Дешама в сборной Франции в 2026 году
Дешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Франция Дешам Дидье
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
2
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
8
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
7
Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию
19:24
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты
19:15
23
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
18:58
9
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
10
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
17:59
2
Все новости
Все новости
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
19:50
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
Вчера, 21:00
3
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
Вчера, 18:36
6
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
24 сентября
14
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
24 сентября
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
1
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
1
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
23 сентября
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
23 сентября
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
23 сентября
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
23 сентября
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
23 сентября
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
22 сентября
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
22 сентября
13
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
22 сентября
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
22 сентября
5
Определен обладатель трофея Яшина-2025
22 сентября
2
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
22 сентября
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
22 сентября
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
22 сентября
4
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
22 сентября
1
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
22 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 