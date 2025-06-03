Дешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5

Сборная Франции собралась для подготовки к полуфиналу Лиги наций против Испании (5 июня).

Главный тренер Дидье Дешам попросил футболистов поаплодировать победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Наконец-то мы в полном составе, все 25 человек, и это здорово. Разумеется, бурные аплодисменты новым чемпионам Европы. Мы можем им поаплодировать.

Конечно, есть два игрока, которые были на другой стороне – Бенжамен [Павар] и Маркус [Тюрам], и они не испытывают тех же чувств, но это же высочайший уровень. Всегда лучше быть на стороне победителей, но не всегда это получается», – сказал Дешам.

Тюрам, вероятно, был разочарован происходящим. Когда звучали аплодисменты, его безэмоциональное лицо зафиксировала камера.