Сборные Аргентины и Франции назвали стартовые составы на финал чемпионата мира-2022.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Франция: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

Сборные Аргентины и Франции встречались между собой 12 раз в истории, основная часть матчей прошла в рамках товарищеских встреч, которых было 9, остальные 3 мачта прошли на чемпионатах мира.

Впервые команды встретились между собой в 1930 на первом в истории чемпионате мира в Уругвае и тогда Аргентинцы смогли победить со счетом 1:0 на групповой стадии, единственный гол тогда забил полузащитник Луис Монти.

Второй матч в рамках чемпионатов мира, прошел между командами в 1978 году в Аргентине и тогда хозяева одержали верх со счетом 2:1, в том матче за сборную Франции отметился голом великий Мишель Платини, которого журнал France Football назвал лучшим игроком Франции 20-го века. Стоит отметить, что чемпионат мира 1978 года выиграла сборная Аргентины, как настоящие хозяева турнира.

Третий матч в рамках чемпионатов мира между сборными прошел в 2018 году в России и закончился победой сборной Франции со счетом 4:3 и это было феерическая игра, нынешний главный бомбардир Французов Килиан Мбаппе, который забил в матче 2 гола и в итоге команда стала чемпионами мира.

В итоге команды сыграли 3 матча в рамках всех ЧМ и сборная Аргентины имеет на 1 победу больше, всего команды провели 12 матчей между собой в которых Аргентина одержала 6 побед, Франция смогла выиграть 3 раза и было зафиксировано 3 ничьих с одинаковым счетом 0:0. Аргентина забила 15 матчей по всех играх, сборная Франции смогла поразить ворота соперника 11 раз.

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