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Аргентина – Франция: стартовые составы на финал ЧМ-2022

18 декабря 2022, 16:33
8

Сборные Аргентины и Франции назвали стартовые составы на финал чемпионата мира-2022.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Франция: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

  • Матч начнется в 18:00 по Москве.
  • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

Состав Фрацния на финал ЧМ-2022Состав аргентина на ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Франции встречались между собой 12 раз в истории, основная часть матчей прошла в рамках товарищеских встреч, которых было 9, остальные 3 мачта прошли на чемпионатах мира.

Впервые команды встретились между собой в 1930 на первом в истории чемпионате мира в Уругвае и тогда Аргентинцы смогли победить со счетом 1:0 на групповой стадии, единственный гол тогда забил полузащитник Луис Монти.

Второй матч в рамках чемпионатов мира, прошел между командами в 1978 году в Аргентине и тогда хозяева одержали верх со счетом 2:1, в том матче за сборную Франции отметился голом великий Мишель Платини, которого журнал France Football назвал лучшим игроком Франции 20-го века. Стоит отметить, что чемпионат мира 1978 года выиграла сборная Аргентины, как настоящие хозяева турнира.

Третий матч в рамках чемпионатов мира между сборными прошел в 2018 году в России и закончился победой сборной Франции со счетом 4:3 и это было феерическая игра, нынешний главный бомбардир Французов Килиан Мбаппе, который забил в матче 2 гола и в итоге команда стала чемпионами мира.

В итоге команды сыграли 3 матча в рамках всех ЧМ и сборная Аргентины имеет на 1 победу больше, всего команды провели 12 матчей между собой в которых Аргентина одержала 6 побед, Франция смогла выиграть 3 раза и было зафиксировано 3 ничьих с одинаковым счетом 0:0. Аргентина забила 15 матчей по всех играх, сборная Франции смогла поразить ворота соперника 11 раз.

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Прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Где смотреть финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция

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Источник: твиттер сборной Аргентины
Чемпионат мира Аргентина Франция
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1671370780
Пусть победит открытый футбол со счетом 4-4, или 5-5 в основное время. Ждем огня, поворотов сюжета, такого как дала Аргентина с Нидергландами.
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Maks_seo
1671371205
Аргентина и Месси лучшие, у Франции нет шансов
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Dart Veider
1671371362
Кстати Франция выйдя дважды подряд в финал чемпионата мира в статусе действушева чемпиона мира повторила достижение Бразилии 1998 года
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Dart Veider
1671371411
Франция возьмет без вариантов и утрет аргентосов
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slavа0508
1671372875
Франция ...без вариантов ...
Ответить
Вомбат
1671373225
И у нынешней Франции есть Мбаппе и Гризманн, и у нынешней Аргентины есть До Поль и Месси. Обе команды не зря в финале. Кто победит сказать не берусь. Да, объективно Франция вроде бы сильнее поп составу и разнообразнее по игре, но есть и фактор судейства и фактор удачи.
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ySS
1671373596
До игры евроафриканцы выглядят предпочтительнее, но фарт и судейство легко развернут ситуацию. Как в 98 бразилцы выглядели безусловными фаворитами, ан нет...)
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BarStep
1671375605
Удачи Лионель! Желаю тебе сегодня забрать недостающий трофей! Последний., но какой важный!
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