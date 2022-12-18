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    Аргентина – Франция: стартовые составы на финал ЧМ-2022

    Сборные Аргентины и Франции назвали стартовые составы на финал чемпионата мира-2022.

    Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

    Франция: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

    Состав Фрацния на финал ЧМ-2022Состав аргентина на ЧМ-2022

    Сборные Аргентины и Франции встречались между собой 12 раз в истории, основная часть матчей прошла в рамках товарищеских встреч, которых было 9, остальные 3 мачта прошли на чемпионатах мира.

    Впервые команды встретились между собой в 1930 на первом в истории чемпионате мира в Уругвае и тогда Аргентинцы смогли победить со счетом 1:0 на групповой стадии, единственный гол тогда забил полузащитник Луис Монти.

    Второй матч в рамках чемпионатов мира, прошел между командами в 1978 году в Аргентине и тогда хозяева одержали верх со счетом 2:1, в том матче за сборную Франции отметился голом великий Мишель Платини, которого журнал France Football назвал лучшим игроком Франции 20-го века. Стоит отметить, что чемпионат мира 1978 года выиграла сборная Аргентины, как настоящие хозяева турнира.

    Третий матч в рамках чемпионатов мира между сборными прошел в 2018 году в России и закончился победой сборной Франции со счетом 4:3 и это было феерическая игра, нынешний главный бомбардир Французов Килиан Мбаппе, который забил в матче 2 гола и в итоге команда стала чемпионами мира.

    В итоге команды сыграли 3 матча в рамках всех ЧМ и сборная Аргентины имеет на 1 победу больше, всего команды провели 12 матчей между собой в которых Аргентина одержала 6 побед, Франция смогла выиграть 3 раза и было зафиксировано 3 ничьих с одинаковым счетом 0:0. Аргентина забила 15 матчей по всех играх, сборная Франции смогла поразить ворота соперника 11 раз.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5724

      ySS 15 минут назад

      До игры евроафриканцы выглядят предпочтительнее, но фарт и судейство легко развернут ситуацию.
      Как в 98 бразилцы выглядели безусловными фаворитами, ан нет...)

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      Рейтинг: +12141

      Вомбат 21 минуту назад

      И у нынешней Франции есть Мбаппе и Гризманн, и у нынешней Аргентины есть До Поль и Месси. Обе команды не зря в финале. Кто победит сказать не берусь. Да, объективно Франция вроде бы сильнее поп составу и разнообразнее по игре, но есть и фактор судейства и фактор удачи.

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      Рейтинг: +26660

      slavutiq70 27 минут назад

      Франция ...без вариантов ...

      1
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      Рейтинг: +155

      Dart Veider 52 минуты назад

      Франция возьмет без вариантов и утрет аргентосов

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      Рейтинг: +155

      Dart Veider 53 минуты назад

      Кстати Франция выйдя дважды подряд в финал чемпионата мира в статусе действушева чемпиона мира повторила достижение Бразилии 1998 года

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      Рейтинг: +56

      Maks_seo 55 минут назад

      Аргентина и Месси лучшие, у Франции нет шансов

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      Рейтинг: +6710

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Пусть победит открытый футбол со счетом 4-4, или 5-5 в основное время. Ждем огня, поворотов сюжета, такого как дала Аргентина с Нидергландами.

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      Рейтинг: +427

      Болотоход 1 час назад

      Аргентине желаю выиграть ЧМ.

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