Аргентина – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 18 декабря

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы победили Польшу, Англию и Марокко.

Команды играли друг с другом пять раз в истории: аргентинцы одержали четыре победы, но в последнем матче выиграли французы – в 1/8 финала ЧМ-2018 со счетом 4:3. Франция в итоге выиграла тот турнир.

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Коэффициенты:

Победа Аргентины – 2.92

Ничья – 3.00

Победа Франции – 2.92

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

Стартовые составы на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция

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