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    Аргентина – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 18 декабря

    Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы победили Польшу, Англию и Марокко.

    Команды играли друг с другом пять раз в истории: аргентинцы одержали четыре победы, но в последнем матче выиграли французы – в 1/8 финала ЧМ-2018 со счетом 4:3. Франция в итоге выиграла тот турнир.

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    Коэффициенты:

    • Победа Аргентины – 2.92
    • Ничья – 3.00
    • Победа Франции – 2.92

    Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

    Где смотреть матч Аргентина – Франция

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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