Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Франция: 18 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Французы победили Польшу, Англию и Марокко.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

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Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Аргентина – Франция

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