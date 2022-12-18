Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Франция: 18 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Французы победили Польшу, Англию и Марокко.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

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Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборные Франции и Аргентины по мнению букмекеров имеют абсолютно одинаковые шансы на победу с коэффициентом 2.92, на ничью 3.00. Символично, что это первый матч ЧМ-2022 в Катаре, когда букмекеры дают абсолютно одинаковые шансы.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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