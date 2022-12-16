Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Франция: 18 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию.
Французы победили Польшу, Англию и Марокко.
Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на финал ЧМ-2022
- Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Аргентина – Франция
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022