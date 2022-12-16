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    Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Франция: 18 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Аргентинцы в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

    Французы победили Польшу, Англию и Марокко.

    Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

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    • Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Прогноз на матч Аргентина – Франция

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

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