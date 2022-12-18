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    «Месси так и не станет Марадоной». Губерниев спрогнозировал финал ЧМ-2022

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Франция выиграет в основное время, а Лионель Месси так и не станет Диего Марадоной. Диего все видит», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +219

      Хакасия 35 минут назад

      А Дмитрий Губерниев никогда не станет Николаем Озеровым.

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      Рейтинг: +8630

      vladik12 > Хакасия 24 минуты назад

      Губер намного круче Озерова.

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