«Месси так и не станет Марадоной». Губерниев спрогнозировал финал ЧМ-2022

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Франция выиграет в основное время, а Лионель Месси так и не станет Диего Марадоной. Диего все видит», – сказал Губерниев.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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