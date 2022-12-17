Игрок Марокко Хаир: «Мы сотворили историю»

Футболист сборной Марокко Илиас Хаир высказался после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:2).

«Мы гордимся этим результатом. Мечты воплотились в реальность. Мы немного расстроены тем, что проиграли сегодня, но и в то же время горды тем, чего нам удалось достичь. Мы сотворили историю», – сказал Хаир.

Впервые сборная из Африки попала в топ-4 чемпионата мира.

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