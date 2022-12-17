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    Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен взял бронзу чемпионата мира-2022.

    Зенитовец стал вторым представителем РПЛ, взявшим медаль чемпионата мира. Первым в 2018 году был хорват Ведран Чорлука.

    • В матче за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).
    • У Хорватии медали на двух чемпионатах мира подряд.
    • Хорватия взяла бронзу 2-й раз в истории. 1-й был в 1998 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23789

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Чорлука сегодня взял бронзу второй раз. В Локо должны быть довольны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      А когда у него была первая бронза?

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