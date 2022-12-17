Ловрен – второй представитель РПЛ, выигравший медаль чемпионата мира

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен взял бронзу чемпионата мира-2022.

Зенитовец стал вторым представителем РПЛ, взявшим медаль чемпионата мира. Первым в 2018 году был хорват Ведран Чорлука.

В матче за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).

У Хорватии медали на двух чемпионатах мира подряд.

Хорватия взяла бронзу 2-й раз в истории. 1-й был в 1998 году.

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