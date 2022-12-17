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Федотов: «Судья матча Хорватия – Марокко просто ни о чем»

17 декабря 2022, 21:31
2

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного арбитра матча за третье место чемпионата мира-2022 между Хорватией и Марокко (2:1) Абдулрахмана Аль-Джассима.

«По видео невозможно понять, был контакт между Софьяном Амрабатом и Йошко Гвардиолом или нет. Однако хорват отставил правую ногу в сторону, он симулировал. Следовало показать жeлтую карточку за симуляцию. Но не показал – ладно.

Второй момент: на 75-й минуте, у штрафной Хорватии. Повторы снова плохие. Но если нарушение и было, то было до штрафной. Катарский судья, конечно, просто ни о чeм. Можно было и Сергея Чебана поставить, он бы справился», – сказал Федотов.

  • Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Хорватия Марокко Федотов Игорь Аль-Джассим Абдулрахман
Комментарии (2)
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jek718875
1671305419
Судья,который ни о чём,судит матч ЧМ за бронзу,а что судил бывший судья Федотов?
Ответить
Аvеngеr
1671307663
"Золотой телёнок" про Федотова "Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»
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