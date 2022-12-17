Федотов: «Судья матча Хорватия – Марокко просто ни о чем»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного арбитра матча за третье место чемпионата мира-2022 между Хорватией и Марокко (2:1) Абдулрахмана Аль-Джассима.

«По видео невозможно понять, был контакт между Софьяном Амрабатом и Йошко Гвардиолом или нет. Однако хорват отставил правую ногу в сторону, он симулировал. Следовало показать жeлтую карточку за симуляцию. Но не показал – ладно.

Второй момент: на 75-й минуте, у штрафной Хорватии. Повторы снова плохие. Но если нарушение и было, то было до штрафной. Катарский судья, конечно, просто ни о чeм. Можно было и Сергея Чебана поставить, он бы справился», – сказал Федотов.

Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.

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