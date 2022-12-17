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    Известная хорватская модель опубликовала фото с матча против Марокко

    Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль поделилась ожиданиями от матча за 3-е место ЧМ-2022 против Марокко. Она присутствует на игре и опубликовала в социальной сети фотографию с матча.

    «Грущу, что мы не в финале, но очень горжусь, что Хорватия в четверке лучших турнира. Обидно, что Модрич завершает карьеру в сборной, именно поэтому сегодня надела футболку с его фамилией. Рассчитываю на удачу в матче за бронзу.

    Мы короли пенальти, надеюсь, что сегодня будет серия 11‑метровых. Хорваты же специалисты в этом, а если нет, то давайте просто 1:0, и я буду счастлива, потому что сборная Марокко – сильная команда», – сказала Кнолль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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