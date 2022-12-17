В президентском самолете Макрона на финал ЧМ-2022 полетят судья Фраппар, оперная певица и робот-оператор

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье отправится в Доху на финал чемпионата мира-2022.

Вместе с ним на президентском самолете полетят первая женщина-арбитр на мужском ЧМ Стефани Фраппар, оперная певица Фарра Эль-Дибани, которая, возможно, споет гимн страны перед матчем, и робот-оператор (будет транслировать игру ребенку, находящемуся в больнице в Аргентине).

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира