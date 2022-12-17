Сын Марадоны: «Уверен, мой папа на небесах гордится сборной Аргентины»

Диего Марадона-младший высказался в преддверии финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«Я схожу с ума во время ЧМ-2022, смотрю все матчи, читаю все новости. Хочу, чтобы аргентинцы получили третью звезду на футболку, потому что они этого заслуживают.

Футболисты отдадут все силы ради Аргентины и, надеюсь, победят. Уверен, мой папа на небесах гордится нашей сборной.

Пришло время насладиться игрой Месси так же, как мы наслаждались игрой Марадоны.

Я не люблю их сравнивать, потому что для этого нет оснований. Если мы одержим победу, то их истории будут похожи», – заявил Марадона-младший.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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