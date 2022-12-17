Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной

В Португалии обратили внимание, что не все футболисты сборной публично отреагировали на отставку главного тренера Фернанду Сантуша.

Среди тех, кто был в заявке команды на ЧМ-2022, промолчали пять игроков – Криштиану Роналду, Жозе Са, Антониу Силва, Рубен Невеш и Рафаэль Леау.

Сантуш официально покинул сборную в четверг.

Тренер возглавлял команду с 2014 года, выиграв с ней Евро-2016 и Лигу наций.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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