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    Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной

    В Португалии обратили внимание, что не все футболисты сборной публично отреагировали на отставку главного тренера Фернанду Сантуша.

    Среди тех, кто был в заявке команды на ЧМ-2022, промолчали пять игроков – Криштиану Роналду, Жозе Са, Антониу Силва, Рубен Невеш и Рафаэль Леау.

    • Сантуш официально покинул сборную в четверг.
    • Тренер возглавлял команду с 2014 года, выиграв с ней Евро-2016 и Лигу наций.
    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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    Источник: Record

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