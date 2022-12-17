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    Хабиб посетил тренировку Марокко перед матчем с Хорватией. Он в шутку придушил одного из игроков

    Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил тренировку сборной Марокко. Она готовится к матчу за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

    Нурмагомедов в шутку показал удушающий прием одному из марокканцев.

    • Матч Хорватия – Марокко начнется в 18:00 по Москве.
    • Нурмагомедов был на полуфинале Франция – Марокко (2:0).
    • Россиянин закончил карьеру в 2020 году.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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