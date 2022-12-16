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  • Только за одного казахстанца платили больше, чем «Зенит» заплатил за Алипа

Только за одного казахстанца платили больше, чем «Зенит» заплатил за Алипа

16 декабря 2022, 23:30
7

«Зенит» на этой неделе выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа. Стоимость – 2 миллиона евро.

Это второй по стоимости трансфер для Казахстана. Больше в сезоне-2011/12 заплатил только «Дженоа» за Александра Меркеля, выкупив его у «Милана» за 6,5 миллиона евро.

  • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
  • Он провел 20 матчей без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (7)
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serglider
1671226623
Рыночная стоимость - 1,2 млн., выкупили за 2 млн.!? Вопрос зачем? Показать какой богатый клуб Зенит или для установки рекорда трансферов в Казахстане?
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Красногвардейчик
1671261798
Для Зенита это как для обывателя пачка сигарет
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raritet
1671296976
Что то странное происходит в отечестве- покупают казахов на ту роль , которую готовы исполнить не хуже , а возможно , гораздо лучше , отечественные кудесники мяча. Кому он так приглянулся? На Богданыча это совсем непохоже. Где -то вверху есть какие -то силы,которым это нужно.
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