Только за одного казахстанца платили больше, чем «Зенит» заплатил за Алипа

«Зенит» на этой неделе выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа. Стоимость – 2 миллиона евро.

Это второй по стоимости трансфер для Казахстана. Больше в сезоне-2011/12 заплатил только «Дженоа» за Александра Меркеля, выкупив его у «Милана» за 6,5 миллиона евро.

Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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