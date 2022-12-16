Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Только за одного казахстанца платили больше, чем «Зенит» заплатил за Алипа

    «Зенит» на этой неделе выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа. Стоимость – 2 миллиона евро.

    Это второй по стоимости трансфер для Казахстана. Больше в сезоне-2011/12 заплатил только «Дженоа» за Александра Меркеля, выкупив его у «Милана» за 6,5 миллиона евро.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Алип прокомментировал подписание полноценного контракта с «Зенитом» 1
    Алип назвал свою цель в «Зените» на 2023-й год 3
    В «Зените» объяснили ценность Алипа 3
    Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2022 23:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2249

      serglider 1 час назад

      Рыночная стоимость - 1,2 млн., выкупили за 2 млн.!? Вопрос зачем? Показать какой богатый клуб Зенит или для установки рекорда трансферов в Казахстане?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11