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    «Ливерпуль» интересуется рекордсменом ЧМ Амрабатом

    Полузащитник «Фиорентины» Софиан Амрабат стал трансферной целью «Ливерпуля».

    26-летний футболист привлек внимание топ-клуба АПЛ своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

    Трансфер хавбека обойдется в сумму около 40-45 миллионов евро.

    • Амрабат установил рекорд чемпионатов мира.
    • Он входит в топ-10 лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal.
    • Рыночная стоимость марокканца – 10 миллионов евро.

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    Источник: Teamtalk

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