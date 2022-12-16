«Ливерпуль» интересуется рекордсменом ЧМ Амрабатом

Полузащитник «Фиорентины» Софиан Амрабат стал трансферной целью «Ливерпуля».
26-летний футболист привлек внимание топ-клуба АПЛ своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.
Трансфер хавбека обойдется в сумму около 40-45 миллионов евро.
- Амрабат установил рекорд чемпионатов мира.
- Он входит в топ-10 лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal.
- Рыночная стоимость марокканца – 10 миллионов евро.
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Источник: Teamtalk