«Ливерпуль» интересуется рекордсменом ЧМ Амрабатом

Полузащитник «Фиорентины» Софиан Амрабат стал трансферной целью «Ливерпуля».

26-летний футболист привлек внимание топ-клуба АПЛ своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Трансфер хавбека обойдется в сумму около 40-45 миллионов евро.

Амрабат установил рекорд чемпионатов мира.

Он входит в топ-10 лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal.

Рыночная стоимость марокканца – 10 миллионов евро.

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