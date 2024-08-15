«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека

«Манчестер Юнайтед» готов рассматривать предложения по трансферу 32-летнего полузащитника Кристиана Эриксена. Ряд клубов изучают возможность покупки датчанина, который может стать свободным агентом следующим летом.

Приоритетом «МЮ» на трансферном рынке является подписание одного из полузащитников. У клуба есть три основные кандидатуры: Мануэль Угарте («ПСЖ»), Сандер Берге («Бернли») и Софиан Амрабат («Фиорентина»), который выступал за манкунианцев в прошлом сезоне на правах аренды.