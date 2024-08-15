«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека

«Манчестер Юнайтед» готов рассматривать предложения по трансферу 32-летнего полузащитника Кристиана Эриксена. Ряд клубов изучают возможность покупки датчанина, который может стать свободным агентом следующим летом.
Приоритетом «МЮ» на трансферном рынке является подписание одного из полузащитников. У клуба есть три основные кандидатуры: Мануэль Угарте («ПСЖ»), Сандер Берге («Бернли») и Софиан Амрабат («Фиорентина»), который выступал за манкунианцев в прошлом сезоне на правах аренды.
- Эриксен в прошлом сезоне сыграл за «МЮ» 28 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- 23-летний Угарте провел за «ПСЖ» в сезоне-2023/24 37 игр за клуб, сделал 3 голевых паса.
- 26-летний Берге принял участие в 40 встречах «Бернли» в прошлом сезоне, забил 2 мяча, сделал 2 передачи.
- 27-летний Амрабат выступал в 30 матчах «МЮ» в сезоне-2023/24.
Источник: страница Дхармеша Шета в соцсети X