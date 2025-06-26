«Фенербахче» предлагает ЦСКА полуфиналиста ЧМ-2022 в обмен на Кисляка

«Фенербахче» ищет варианты заполучить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Фенербахче» готов предложить ЦСКА марокканского опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который может стать частью сделки по переходу Матвея Кисляка в клуб из Стамбула», – написал источник.