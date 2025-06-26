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  • «Фенербахче» предлагает ЦСКА полуфиналиста ЧМ-2022 в обмен на Кисляка

«Фенербахче» предлагает ЦСКА полуфиналиста ЧМ-2022 в обмен на Кисляка

Сегодня, 09:15

«Фенербахче» ищет варианты заполучить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Фенербахче» готов предложить ЦСКА марокканского опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который может стать частью сделки по переходу Матвея Кисляка в клуб из Стамбула», – написал источник.

  • 28-летний Амрабат – полуфиналист последнего чемпионата мира.
  • Сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка для перехода, а представители клуба встречались с агентом игрока.
  • 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче ЦСКА Амрабат Софиан Кисляк Матвей
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