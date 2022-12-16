Основной защитник сборной Франции имеет проблемы с коленом перед финалом ЧМ-2022

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес получил повреждение в полуфинальном матче ЧМ-2022 между Францией и Марокко (2:0).

25-летнего футболиста дважды болезненно ударили в колено. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи.

На сегодняшний день медицинский штаб французской сборной уверен, что Эрнандес будет готов к финалу.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

Эрнандес забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 5 матчах турнира.

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