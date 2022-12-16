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    «Ман Сити» хочет купить двух игроков стартового состава сборной Англии

    Стали известны трансферные планы «Манчестер Сити» после продления контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    По информации 90min, испанский тренер хочет видеть в команде вингера «Арсенала» Букайо Сака и полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

    Если «Арсенал» не сможет договориться с Сака о продлении контракта, «Ман Сити» попытается подписать 21-летнего футболиста. За Беллингема клуб из Манчестера будет конкурировать с «Ливерпулем» и «Реалом».

    • Сака провел 4 матча и забил 3 гола на ЧМ-2022.
    • Беллингем в 5 встречах забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: 90min

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