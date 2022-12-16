Неста встал на защиту Роналду

Экс-защитник сборной Италии Алессандро Неста высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

«Я по-прежнему считаю его одним из лучших. Сейчас Криштиану получает слишком много критики. Думаю, она заслуженная, но некоторые так озлоблены, что это похоже на зависть.

Я очень уважаю Роналду, хотя он откровенно плохо выступил на чемпионате мира.

Но ему скоро 38 лет. Я в таком возрасте проводил один матч в месяц, потому что больше не выдерживал. Давайте проявим больше уважения», – сказал Неста.

37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022. Он забил 1 гол с пенальти в 5 матчах.

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