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    Неста встал на защиту Роналду

    Экс-защитник сборной Италии Алессандро Неста высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.

    «Я по-прежнему считаю его одним из лучших. Сейчас Криштиану получает слишком много критики. Думаю, она заслуженная, но некоторые так озлоблены, что это похоже на зависть.

    Я очень уважаю Роналду, хотя он откровенно плохо выступил на чемпионате мира.

    Но ему скоро 38 лет. Я в таком возрасте проводил один матч в месяц, потому что больше не выдерживал. Давайте проявим больше уважения», – сказал Неста.

    • 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022. Он забил 1 гол с пенальти в 5 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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