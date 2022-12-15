«Атлетико» предложил «Челси» двух форвардов

«Атлетико» зимой готов отпустить в АПЛ двух игроков атаки.
Мадридский клуб предложил «Челси» подписать Жоау Фелиша и Матеуса Кунью.
Лондонцы нуждаются в новом нападающем из-за серьезной травмы колена у Армандо Броя.
- 23-летний Фелиш в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 3 ассиста в 18 играх.
- 23-летний Кунья отличился 2 голевыми передачами в 17 матчах.
- Рыночная стоимость португальца – 50 миллионов евро, бразильца – 20 миллионов.
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Источник: Evening Standard