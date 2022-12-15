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    «Атлетико» предложил «Челси» двух форвардов

    «Атлетико» зимой готов отпустить в АПЛ двух игроков атаки.

    Мадридский клуб предложил «Челси» подписать Жоау Фелиша и Матеуса Кунью.

    Лондонцы нуждаются в новом нападающем из-за серьезной травмы колена у Армандо Броя.

    • 23-летний Фелиш в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 3 ассиста в 18 играх.
    • 23-летний Кунья отличился 2 голевыми передачами в 17 матчах.
    • Рыночная стоимость португальца – 50 миллионов евро, бразильца – 20 миллионов.

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    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12190

      DeStar 4 минуты назад

      Лондонцы нуждаются в новом нападающем из-за серьезной травмы колена у Армандо Броя.

      так он чисто заменщик лютый) как будто игрока основы потеряли
      фелиша на банку посадить и давать по 10 мин играть?)

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