У форварда «Челси» подозрение на разрыв крестов

Нападающий «Челси» Армандо Броя травмировался в товарищеском матче с «Астон Виллой» (0:1).
У 21-летнего албанца подозрение на разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Если диагноз подтвердится, то футболист пропустит остаток сезона.
- В этом сезоне Броя забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его контракт с «Челси» действует до 2028 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
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Источник: Evening Standard