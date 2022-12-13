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    У форварда «Челси» подозрение на разрыв крестов

    Нападающий «Челси» Армандо Броя травмировался в товарищеском матче с «Астон Виллой» (0:1).

    У 21-летнего албанца подозрение на разрыв передней крестообразной связки правого колена.

    Если диагноз подтвердится, то футболист пропустит остаток сезона.

    • В этом сезоне Броя забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его контракт с «Челси» действует до 2028 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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    Источник: Evening Standard

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