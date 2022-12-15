Дешам – 4-й тренер в истории, вышедший в финал ЧМ 2 раза подряд

Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

Французы вышли в финал чемпионата мира второй раз подряд. На обоих турнирах командой руководил Дидье Дешам.

Он стал четвертым тренером в истории, которому удалось подобное.

Витторио Поццо (Италия, 1934 и 1938);

Карлос Билардо (Аргентина, 1986 и 1990);

Франц Беккенбауэр (Германия, 1986 и 1990);

Дидье Дешам (Франция, 2018 и 2022).

В воскресенье Франция сыграет в финале ЧМ-2022 с Аргентиной. Четыре года назад они победили в решающем матче Хорватию (4:2).

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