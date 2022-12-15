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    Дешам – 4-й тренер в истории, вышедший в финал ЧМ 2 раза подряд

    Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

    Французы вышли в финал чемпионата мира второй раз подряд. На обоих турнирах командой руководил Дидье Дешам.

    Он стал четвертым тренером в истории, которому удалось подобное.

    • Витторио Поццо (Италия, 1934 и 1938);
    • Карлос Билардо (Аргентина, 1986 и 1990);
    • Франц Беккенбауэр (Германия, 1986 и 1990);
    • Дидье Дешам (Франция, 2018 и 2022).

    В воскресенье Франция сыграет в финале ЧМ-2022 с Аргентиной. Четыре года назад они победили в решающем матче Хорватию (4:2).

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    Источник: Opta

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