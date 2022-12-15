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    Только у одного тренера больше побед на ЧМ, чем у Дешама

    У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама теперь 14 побед на чемпионате мира. Он догнал по показателю бразильца Луиса Фелипе Сколари.

    Больше только у Хельмута Шена, который со сборной ФРГ в период с 1964 по 1978 год одержал 16 побед на чемпионате мира.

    • Дешам вывел Францию в финал 2-го подряд ЧМ.
    • 18 декабря в финале Франция сыграет в финале с Аргентиной.
    • Дешам возглавляет Францию с 2012 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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