Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал на матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко (2:0).

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

Франция в финале 18 декабря сыграет с Аргентиной.

Марокко днем ранее сыграет с Хорватией в матче за 3-е место.

Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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