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    Хабиб посетил матч Франция – Марокко

    Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал на матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко (2:0).

    Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

    • Франция в финале 18 декабря сыграет с Аргентиной.
    • Марокко днем ранее сыграет с Хорватией в матче за 3-е место.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «Чемпионат»

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