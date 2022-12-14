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    Никита Чернов: «Болею на ЧМ-2022 за Аргентину. Хочу, чтобы Месси закончил вообще все»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему болеет на чемпионате мира-2022 за Аргентину.

    «Я вот буду болеть за Аргентину и в частности за Лионеля Месси. Хочется, чтобы Лео ушeл красиво и после этого чемпионата мира закончил вообще все.

    Пусть будет финал Аргентина – Франция. Должно быть красиво!» – написал игрок.

    • Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.
    • Для Месси это последний ЧМ.
    • Аргентина не выигрывала чемпионат мира с 1986 года.

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    Источник: телеграм-канал Никиты Чернова

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    14.12.2022 23:19
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