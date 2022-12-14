Никита Чернов: «Болею на ЧМ-2022 за Аргентину. Хочу, чтобы Месси закончил вообще все»

Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему болеет на чемпионате мира-2022 за Аргентину.

«Я вот буду болеть за Аргентину и в частности за Лионеля Месси. Хочется, чтобы Лео ушeл красиво и после этого чемпионата мира закончил вообще все.

Пусть будет финал Аргентина – Франция. Должно быть красиво!» – написал игрок.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

Для Месси это последний ЧМ.

Аргентина не выигрывала чемпионат мира с 1986 года.

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