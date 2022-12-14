В «Зените» раскрыли сумму трансфера Алипа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности выкупа защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Сегодня подписан полноценный трансфер Нуралы Алипа, контракт с игроком рассчитан до сезона-2024/25 включительно.

Его контракт, так же, как и у всех игроков, будь то новички, или игроки, продлевающие соглашения, построен по системе «базовая зарплата + игровые индивидуальные бонусы». Бонусы привязаны ко времени, проведенному в победных матчах «Зенита».

Что касается трансфера с «Кайратом», то с учетом рыночной ситуации найдено взаимно приемлемое решение – базовая трансферная цена и бонусы, привязанные к победному игровому времени, в совокупности не превысят 1,75 миллиона евро.

При определенных условиях контракт может быть продлен еще на один год», – сказал Медведев.

Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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