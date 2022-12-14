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    В «Зените» раскрыли сумму трансфера Алипа

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности выкупа защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

    «Сегодня подписан полноценный трансфер Нуралы Алипа, контракт с игроком рассчитан до сезона-2024/25 включительно.

    Его контракт, так же, как и у всех игроков, будь то новички, или игроки, продлевающие соглашения, построен по системе «базовая зарплата + игровые индивидуальные бонусы». Бонусы привязаны ко времени, проведенному в победных матчах «Зенита».

    Что касается трансфера с «Кайратом», то с учетом рыночной ситуации найдено взаимно приемлемое решение – базовая трансферная цена и бонусы, привязанные к победному игровому времени, в совокупности не превысят 1,75 миллиона евро.

    При определенных условиях контракт может быть продлен еще на один год», – сказал Медведев.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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