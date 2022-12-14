Билялетдинов прокомментировал новость об увольнении Гогниева из «Химок»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о возможно отставки Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковного клуба.
«Гогниев может покинуть «Химки»? Впервые слышу об этом. Это очередной слух. Откуда звон, там и спрашивайте — я ничего не знаю по этому поводу.
Уже завтра у нас начинаются подготовительные сборы. Спокойно готовимся к выезду. Всe хорошо: в рабочем режиме ведeм подготовку», — сказал Билялетдинов.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- Гогниев возглавляет химчан с сентября.
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Источник: «Чемпионат»