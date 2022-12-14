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    Билялетдинов прокомментировал новость об увольнении Гогниева из «Химок»

    Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о возможно отставки Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковного клуба.

    «Гогниев может покинуть «Химки»? Впервые слышу об этом. Это очередной слух. Откуда звон, там и спрашивайте — я ничего не знаю по этому поводу.

    Уже завтра у нас начинаются подготовительные сборы. Спокойно готовимся к выезду. Всe хорошо: в рабочем режиме ведeм подготовку», — сказал Билялетдинов.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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