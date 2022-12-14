Ари: «Акинфеев заиграл бы в «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне»

Бывший форвард сборной России Ари считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы построить карьеру в Европе.

«Игорь Акинфеев – легенда российского футбола, его знает вся страна! Он – капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира.

Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе – я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет – молодой, может, еще поедет в «Реал Мадрид» – почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», – сказал Ари.

Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

Игрок брал с командой Кубок УЕФА.

Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира