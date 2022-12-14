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    Ари: «Акинфеев заиграл бы в «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне»

    Бывший форвард сборной России Ари считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы построить карьеру в Европе.

    «Игорь Акинфеев – легенда российского футбола, его знает вся страна! Он – капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира.

    Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе – я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет – молодой, может, еще поедет в «Реал Мадрид» – почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», – сказал Ари.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Игрок брал с командой Кубок УЕФА.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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