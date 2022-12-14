Альварес повторил достижение Крооса и Шюррле

Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в 1/2 финала ЧМ-2022.

Два из трех голов забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Он стал третьим игроком, оформившим дубль в полуфинале чемпионата мира в 21-м веке.

Аргентинец повторил достижение Тони Крооса и Андре Шюррле.

Футболисты сборной Германии сделали по дублю в полуфинальном матче ЧМ-2014 против Бразилии (7:1).

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