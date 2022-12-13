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    «Боль, неопределенность и постоянный труд». Роналду – о реальности

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях философский пост.

    «Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянный труд», – написал 37-летний футболист.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +482

      Снег 18 минут назад

      Он перестанет капризничать. Мы ещё насладимся его красивым футболом.

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      Рейтинг: +592

      Октавиус 27 минут назад

      Ауф,Криш

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23746

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Он не сломается. Ещё понаслаждаемся его игрой.

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