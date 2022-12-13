Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях философский пост.
«Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянный труд», – написал 37-летний футболист.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
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Источник: «Бомбардир»