Семин оценил шансы Марокко в полуфинале ЧМ-2022 с Францией

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

«Мы видим, что все матчи на чемпионате мира, начиная с четвертьфиналов, проходят в очень упорной борьбе, и заранее предсказать что-то очень сложно.

Велика вероятность, что и в полуфиналах мы увидим и дополнительное время, и серию пенальти.

Сборная Марокко способна преподнести ещe один сюрприз. Эта команда очень дисциплинирована, хорошо подготовлена физически.

Марокканцы едины в стремлении сыграть как можно лучше. Поэтому всe может быть», – считает Семин.

Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.

Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.

Против Франции они сыграют в среду, 14 декабря, в 22:00 мск.

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