Помазун сделал выбор между УЕФА и Азией

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, выступит против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Этот сезон – первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

– Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это – еврокубки, особенно Лига чемпионов.

Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Дисквалификация клубов РПЛ продлится как минимум до конца сезона-2022/23.

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