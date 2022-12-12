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Помазун сделал выбор между УЕФА и Азией

12 декабря 2022, 10:28
2

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, выступит против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Этот сезон – первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

– Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это – еврокубки, особенно Лига чемпионов.

Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Дисквалификация клубов РПЛ продлится как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Помазун Илья
Комментарии (2)
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Давид59
1670830661
Даёшь Азию! Наконец с монголами встретимся!
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nemolod
1670841520
Ждать пока вернут в УЕФА равносильно тому,что ждать рейсовый автобус на улице в полночь,особенно когда его водитель при этом видит сны!
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