Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выступил с заявлением в связи с вылетом команды с чемпионата мира.

«Наши ребята продолжат расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, тренерский штаб и болельщики могут гордиться этой командой.

Нужно быть настоящим лидером, чтобы выйти вперед в такие моменты, и именно это сделал наш капитан [Гарри Кейн].

В следующий раз все закончится иначе. Мы уходим с высоко поднятой головой», – написал Бекхэм в соцсетях.

Англия уступила Франции – 1:2.

Кейн забил с пенальти, а второй 11-метровый не реализовал.

Англичане не выигрывают ЧМ с 1966 года.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира