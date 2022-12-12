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    Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

    Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выступил с заявлением в связи с вылетом команды с чемпионата мира.

    «Наши ребята продолжат расти. Просыпаться после вылета из турнира – худшее чувство, но наши игроки, тренерский штаб и болельщики могут гордиться этой командой.

    Нужно быть настоящим лидером, чтобы выйти вперед в такие моменты, и именно это сделал наш капитан [Гарри Кейн].

    В следующий раз все закончится иначе. Мы уходим с высоко поднятой головой», – написал Бекхэм в соцсетях.

    • Англия уступила Франции – 1:2.
    • Кейн забил с пенальти, а второй 11-метровый не реализовал.
    • Англичане не выигрывают ЧМ с 1966 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12409

      Алексей З 17 минут назад

      Англичане приятно удивили. Хорошая игра , но так сложилось по сетке.

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      Рейтинг: +18428

      Cleaner 1 час назад

      Бэкхем БАЛАБОЛ еще тот! Кейн обосрался, а по-Бекхемовски, это оказывается, настоящее ЛИДЕРСТВО. Англосаксы двуличные...(((

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      Рейтинг: +2226

      kvm 1 час назад

      ползите домой на коленях...

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