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Кто выиграет ЧМ-2022

12 декабря 2022, 13:35
25

Привет, это команда «Бомбардира». И нам очень грустно говорить об этом, но чемпионат мира в Катаре подходит к главным и последним матчам. Уже определены пары полуфиналистов, они выглядят так:

  • Аргентина – Хорватия, 13.12;
  • Франция – Марокко, 14:12.

Самое время порассуждать о победителе турнира. Мы уже писали о сайте FiveThirghtyEight, который делает предсказания на победителей спортивных турниров. Сейчас он отдает предпочтение Аргентине и оценивает ее победу в 37%. Расклады такие:

Вот мнение команды «Бомбардира»:

• Илья Егоров – Аргентина. Совсем не верю в рациональность и тактику на чемпионате мира, с которыми прочно ассоциируется Франция. Чемпионат мира – это достаточно короткий турнир, поэтому он больше про романтику и эмоции. Отсюда и вера в Аргентину – золото ЧМ поможет Лео Месси окончательно превзойти Диего Марадону.

• Владислав Журин – Хорватия. Судя по всему, Хорватия спустя четыре года закроет гештальт, который не закрыла в 2018. Все три соперника, оставшиеся в сетке, вполне по плечу этим мужичкам за 30 и под 30. Есть пусть и не очень зрелищный, но выстроенный (и работающий!) рисунок. Он должен позволить оттерпеть в ближайшую неделю 180+ минут. А если что, в любой момент подчистит Доми Ливакович – явный претендент на звание лучшего кипера турнира.

Спросите: а как же Месси? Отвечу: в «ПСЖ» уже заждались. Аргентине хватит и одного бога.

• Кирилл Михайлов – Хорватия. Хотел бы, чтобы это была Германия, но немцы бесславно провалили очередной крупный турнир. В оставшейся четверке команд есть явный андердог (Марокко), но нет очевидного фаворита – он пропал после вылета сборной Бразилии. И все же, автор этой сенсации, Хорватия, больше остальных подготовлена к борьбе за титул.

Во-первых, поражает стабильность хорватов – на двух последних ЧМ они играли в дополнительное время целых пять раз (четырежды били пенальти), и обязательно побеждали. Во-вторых, праймовые разрушители Далича способны справиться с любой атакой мира (Бразилия докажет). В-третьих, у Хорватии появился собственный супергерой – возможно, главный вратарь турнира Доминик Ливакович, выигравший уже две серии пенальти.

***

А что думаете вы?

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Хорватия Франция Марокко
Комментарии (25)
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Эном айс
1670762944
Как-то тоже " больше про романтику и эмоции". Посему ставлю на Илью Егорова.) Одна легенда XXI века немужественно , но эпично ,сделав "бровки домиком", пропустила в "домик" все бумеранги грандиознейшего (на все времена) своего успеха. Другого бога ,кроме Лионеля, не будет. Пеле-держаться !
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MaxRnD
1670764787
Французы без вариантов
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Lipatoff
1670766027
Главное, чтобы в финале встретились Месси и Мбапе, а там пусть победит сильнейший... p.s. болею за Аргентину, так как латиноамериканцы давно не выигрывали ЧМ, ну и в честь памяти Марадоны
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Dart Veider
1670766083
Если Франция выиграет повторит достижение Италии и Бразилии которые дважды выигрывали чемпионат мира а сам Дешам повторит достижение Виторио Поццо который выигрывал как тренер чемпионат мира два раза подряд
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Anton1969
1670766125
Месси!!! И его команда!!! Ребята начали не шатко не валко, но потихоньку раскочегарились!!! А Французы слишком много потратили сил. Марокко возьмёт серебро! Франция, увы только третья!!!
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_Marqella_
1670768846
Хотелось бы Аргентину,но выиграют скорей всего французы....они сильнее всех по игре...
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Muboraksho
1670771980
Франция и не спорте
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ScarlettOgusania
1670782022
Думаю, будет повтор финала ЧМ-18, Франция-Хорватия, с тем же исходом!
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JTherry
1670832844
предположу, что чемпионом станет Франция, которая в финале встретится с Хорватией (возможно)...
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Юрэс
1670840832
Франция
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