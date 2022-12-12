Кто выиграет ЧМ-2022

Привет, это команда «Бомбардира». И нам очень грустно говорить об этом, но чемпионат мира в Катаре подходит к главным и последним матчам. Уже определены пары полуфиналистов, они выглядят так:

Аргентина – Хорватия, 13.12;

Франция – Марокко, 14:12.

Самое время порассуждать о победителе турнира. Мы уже писали о сайте FiveThirghtyEight, который делает предсказания на победителей спортивных турниров. Сейчас он отдает предпочтение Аргентине и оценивает ее победу в 37%. Расклады такие:

Вот мнение команды «Бомбардира»:

• Илья Егоров – Аргентина. Совсем не верю в рациональность и тактику на чемпионате мира, с которыми прочно ассоциируется Франция. Чемпионат мира – это достаточно короткий турнир, поэтому он больше про романтику и эмоции. Отсюда и вера в Аргентину – золото ЧМ поможет Лео Месси окончательно превзойти Диего Марадону.

• Владислав Журин – Хорватия. Судя по всему, Хорватия спустя четыре года закроет гештальт, который не закрыла в 2018. Все три соперника, оставшиеся в сетке, вполне по плечу этим мужичкам за 30 и под 30. Есть пусть и не очень зрелищный, но выстроенный (и работающий!) рисунок. Он должен позволить оттерпеть в ближайшую неделю 180+ минут. А если что, в любой момент подчистит Доми Ливакович – явный претендент на звание лучшего кипера турнира.

Спросите: а как же Месси? Отвечу: в «ПСЖ» уже заждались. Аргентине хватит и одного бога.

• Кирилл Михайлов – Хорватия. Хотел бы, чтобы это была Германия, но немцы бесславно провалили очередной крупный турнир. В оставшейся четверке команд есть явный андердог (Марокко), но нет очевидного фаворита – он пропал после вылета сборной Бразилии. И все же, автор этой сенсации, Хорватия, больше остальных подготовлена к борьбе за титул.

Во-первых, поражает стабильность хорватов – на двух последних ЧМ они играли в дополнительное время целых пять раз (четырежды били пенальти), и обязательно побеждали. Во-вторых, праймовые разрушители Далича способны справиться с любой атакой мира (Бразилия докажет). В-третьих, у Хорватии появился собственный супергерой – возможно, главный вратарь турнира Доминик Ливакович, выигравший уже две серии пенальти.

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А что думаете вы?

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press