Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия – Франция, несмотря на два пенальти в пользу его команды

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.

В пользу Англии он назначил 2 пенальти.

Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

«Арбитр на протяжении всего матча работал плохо. Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо он провeл матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть их фолов. На Гарри Кейне сфолили. Да, это было за пределами штрафной, но это был явный фол.

Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо Сака откровенно фолили. Это важный матч, и каждое решение арбитра может стать ключевым, поэтому вы ожидаете, что он сделает что-то правильно. К сожалению, в этой игре судья не был хорош», – приводит слова Магуайра «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

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