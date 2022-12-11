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    Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия – Франция, несмотря на два пенальти в пользу его команды

    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

    • В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.
    • В пользу Англии он назначил 2 пенальти.
    • Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

    «Арбитр на протяжении всего матча работал плохо. Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо он провeл матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть их фолов. На Гарри Кейне сфолили. Да, это было за пределами штрафной, но это был явный фол.

    Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо Сака откровенно фолили. Это важный матч, и каждое решение арбитра может стать ключевым, поэтому вы ожидаете, что он сделает что-то правильно. К сожалению, в этой игре судья не был хорош», – приводит слова Магуайра «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      seateenten 12 минут назад

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      Рейтинг: +99514

      sv1969 49 минут назад

      Вот же "редиска"((

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      Рейтинг: +52287

      MaxRnD 52 минуты назад

      Двуличие потрясающее - дали пробить два пенальти и всё равно судья плохой

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      Рейтинг: +17310

      Garrincha58 1 час назад

      надо было ещё парочку пенальти придумать второй пеналь так вообще ни о чём у вас в АПЛ такие даже вообще не смотрят

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