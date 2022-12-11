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    Роналду облили водой перед матчем Марокко – Португалия

    В преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Марокко и Португалии произошел инцидент с участием Криштиану Роналду и фаната на трибунах.

    Болельщик облил 37-летнего футболиста водой, когда тот направлялся к скамейке запасных.

    После этого охрана вывела нарушителя порядка со стадиона.

    • Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и вылетела с ЧМ-2022.
    • Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
    • 37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах турнира – с пенальти в ворота Ганы.

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    Источник: Daily Mail

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