«Шаг назад для футбола». Колосков – о возможной победе Марокко на ЧМ-2022

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков не хотел бы, чтобы сборная Марокко выиграла чемпионат мира-2022.

В 1/4 финала марокканцы прошли Португалию (1:0).

«В игре Португалии все было правильно, но марокканцы тоже сыграли грамотно. Португальцы показали все свои козыри: и быстрые атаки, и хорошие комбинации. Но им практически не давали пробить по воротам. Сейчас все абсолютно непредсказуемо.

Но если с такой игрой марокканцы станут чемпионами мира, с моей точки зрения, это будет шагом назад для всего футбола. Футбол все-таки для того, чтобы люди наслаждались, а когда стоит «автобус» из десяти человек с редкими вылазками, это, конечно, не тот футбол, который хочется смотреть», – сказал Колосков.

Впервые сборная из Африки оказалась в 1/2 финала чемпионата мира.

Марокканцы там сыграют с Англией или Францией.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира