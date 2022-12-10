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    «Шаг назад для футбола». Колосков – о возможной победе Марокко на ЧМ-2022

    Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков не хотел бы, чтобы сборная Марокко выиграла чемпионат мира-2022.

    • В 1/4 финала марокканцы прошли Португалию (1:0).

    «В игре Португалии все было правильно, но марокканцы тоже сыграли грамотно. Португальцы показали все свои козыри: и быстрые атаки, и хорошие комбинации. Но им практически не давали пробить по воротам. Сейчас все абсолютно непредсказуемо.

    Но если с такой игрой марокканцы станут чемпионами мира, с моей точки зрения, это будет шагом назад для всего футбола. Футбол все-таки для того, чтобы люди наслаждались, а когда стоит «автобус» из десяти человек с редкими вылазками, это, конечно, не тот футбол, который хочется смотреть», – сказал Колосков.

    • Впервые сборная из Африки оказалась в 1/2 финала чемпионата мира.
    • Марокканцы там сыграют с Англией или Францией.

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    Источник: «Р-Спорт»

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