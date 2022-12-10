«Каприза утянул Португалию на дно». Губерниев – о вылете португальцев с ЧМ-2022

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Марокко над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).
«Марокко – молодцы! Каприза утянул Португалию на дно», – написал Губерниев, имея в виду, вероятно, Криштиану Роналду.
- Роналду вышел на поле на 52-й минуте.
- У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.
- В 1/2 финала Марокко сыграет с Англией или Францией.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева