В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией. На 52-й минуте у португальцев на поле вышел Криштиану Роналду.
Роналду вышел на замену при счете 0:1.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Криштиану начал в запасе 2-й матч подряд.
- У португальца 5 «Золотых мячей».
- У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.
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Источник: «Бомбардир»