В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией. На 52-й минуте у португальцев на поле вышел Криштиану Роналду.

Роналду вышел на замену при счете 0:1.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Криштиану начал в запасе 2-й матч подряд.

У португальца 5 «Золотых мячей».

У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.

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