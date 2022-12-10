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    Алвес: «Это последний чемпионат мира для меня»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подтвердил, что не будет претендовать на место в заявке на ЧМ-2026.

    «Это последний чемпионат мира для меня. Пора заявить об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен и нужен бразильскому футболу», – сказал Алвес.

    • Неймар допустил завершение карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022.
    • Алвесу в следующем году исполнится 40 лет.
    • Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +730

      Lipatoff 1 час назад

      Ну если Неймар собой займётся, еще один мундиаль потянет

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