Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подтвердил, что не будет претендовать на место в заявке на ЧМ-2026.

«Это последний чемпионат мира для меня. Пора заявить об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен и нужен бразильскому футболу», – сказал Алвес.

Неймар допустил завершение карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022.

Алвесу в следующем году исполнится 40 лет.

Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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