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    «Я ничего не гарантирую». Неймар допустил завершение карьеры в сборной Бразилии

    Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свое будущее в национальной команде.

    «Останусь ли я в сборной? Честно говоря, не знаю. Думаю, сейчас неправильно что-то заявлять. Я не очень хорошо соображаю.

    Сказать сейчас, что это конец, значит, поспешить. Посмотрим, что будет дальше.

    Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую», – сказал Неймар.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • 30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года – он забил 77 голов в 124 матчах, повторив бомбардирский рекорд Пеле.

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    Источник: Globo Esporte

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